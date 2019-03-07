Следователи провели обыск у бывшего замсекретаря Совбеза Украины по делу о коррупции

КИЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Следователи Национального антикоррупционного бюро в рамках дела о злоупотреблениях в оборонной сфере провели серию обысков, в том числе и у отстраненного в начале этой недели первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского. Об этом в четверг на брифинге для журналистов заявил директор бюро Артем Сытник.

"Исходя из того, что мы увидели в тех сюжетах (в журналистском расследовании - прим. ТАСС), мы зарегистрировали два уголовных дела. Сегодня в рамках одного из них был проведен ряд обысков, их около 20, в том числе по месту жительства Игоря и Олега Гладковских (сын и отец - прим. ТАСС) <...>", - сообщил он.

Всего в расследованиях, связанных с коррупцией в оборонной сфере, фигурируют более десяти государственных предприятий военной промышленности. "По предварительным оценкам, коррупционный ущерб составил 1 млрд гривен ($37,7 млн)", - добавил Сытник.

Коррупция в обороне

Украинские журналисты 25 февраля начали публиковать информацию о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждалось в расследовании, с 2016 года ряд чиновников продавали украинским предприятиям военного комплекса запчасти для военной техники с наценкой до 300%, которые якобы завозили как контрабанду из России или со складов украинских воинских частей.

Общая сумма сделок составляет около 250 млн гривен (около $9,3 млн). По данным журналистов, к махинациям причастен концерн "Укроборонпром" и близкие к президенту Украины Петру Порошенко должностные лица, в частности сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь.

Непосредственно в "Укроборонпроме" обнародованную информацию назвали "манипулятивным изложением отдельных разрозненных данных", а ее получение связывают с уже возбужденными уголовными делами, касающимися поставок материальных ценностей, концерн сотрудничает со следствием по этим делам. Однако один из фигурантов расследования - Гладковский - вынужден был заявить, что на время следствия прекращает выполнять обязанности заместителя секретаря СНБО. Его отстранение от должности поддержал Порошенко, поручив правоохранительным органам неотложно расследовать изложенные журналистами факты.

Следователи 4 марта задержали действующего и бывшего директоров госпредприятия "Спецтехноэкспорт", входящего в "Укроборонпром", по подозрению в растрате $2,2 млн.