Генпрокуратура направила второе дело о хищении 350 млн рублей у Нота-банка

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении сестры директора департамента финансового анализа Нота-банка Ларисы Марчуковой о хищении 350 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Сегодня, 7 марта, в Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ларисы Марчуковой. Уголовное дело направлено в Останкинский районный суд Москвы, где в настоящее время уже рассматривается по существу дело в отношении Дмитрия Ерохина и Нонны Михай", - сообщили в ведомстве.

Лариса Марчукова обвиняется по ч. 3 и 4 статьи 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (в подстрекательстве и пособничество в присвоении денежных средств в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору), она находится под домашним арестом.

По версии следствия, председатель правления Нота-банка Дмитрий Ерохин по сговору с директором департамента финансового анализа банка Галиной Марчуковой при пособничестве ее сестры Ларисы Марчуковой, а также их знакомой Нонны Михай, присвоил вверенные 350 млн рублей. По его указанию деньги в июне 2015 года под видом оплаты за фиктивную поставку товаров были перечислены на счет подконтрольной соучастникам фирмы-однодневки и впоследствии похищены. Расследование уголовного дела в отношении Галины Марчуковой продолжается.

Ранее Генпрокуратура направила в суд дело о хищении 2,1 млрд рублей у Нота-банка и кредитной организации "Мостотрест".

Согласно данным отчетности, по величине активов Нота- банк на 1 ноября 2015 года занимал 97-е место в банковской системе РФ. 25 ноября 2015 года ЦБ РФ отозвал его лицензию на осуществление банковских операций. Обосновывая отзыв лицензии у банка, ЦБ ссылался на обнаружение временной администрацией дыры в балансе кредитной организации на сумму более 26 млрд рублей.

Связь Захарченко и Нота-банка

Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что уголовное дело в отношении полковника МВД России Дмитрия Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка. По данным следствия, Захарченко, будучи хорошо знаком с финансовым директором Нота-банка Галиной Марчуковой, предупредил ее о проводимых оперативно- разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег. Как сообщал источник, изъятые у Захарченко 8,5 млрд рублей являются частью похищенных у банка средств.

Кроме того, как рассказал ранее ТАСС источник, близкий к следствию, гадалка Нонна Михай, клиенткой которой была сестра Галины Марчуковой Лариса, также причастна к хищению средств банка и обвиняется в пособничестве мошенничеству в особо крупном размере. Михай вину признала, раскаялась в содеянном.