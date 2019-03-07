На Украине задержали двух экс-чиновников "Укргаздобычи" по подозрению в получение взятки

КИЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) задержала двух бывших топ-менеджеров крупнейшего украинского добытчика природного газа предприятия "Укргаздобыча" по подозрению в получении взятки в 1 млн долларов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба САП.

"Прокуроры САП при оперативном сопровождения Службы безопасности Украины (СБУ) задержали и сообщили о подозрении двум бывшим высокопоставленным чиновникам "Укргаздобычи", уличенным в получении $1 млн неправомерной выгоды.

По данным следствия, за указанную сумму чиновники подписали договор с частной компанией о поставках продукции на предприятие. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 "Получение неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц" Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Укргаздобыча" - крупнейшее газодобывающее предприятие Украины, обеспечивающее около 75% общей добычи газа в стране. 100% акций компании принадлежат "Нафтогазу Украины".

Как отмечают международные эксперты, коррупция является одной из наиболее серьезных проблем Украины, мешающих экономическому развитию страны. После госпереворота 2014 года, несмотря на создание по требованию МВФ ряда специализированных органов по борьбе с этим видом преступлений, уровень коррупции не снижался, а только рос. В апреле 2017 года международная аудиторская компания EY поставила Украину на первое место в мире по уровню коррупции среди 41 исследуемой страны, включая страны Африки. Участившиеся в последнее время сообщения о заведении уголовных дел по фактам злоупотреблений чиновников и топ-менеджеров эксперты связывают с попытками власти продемонстрировать борьбу с должностными преступлениями в рамках предвыборной агитации за действующего президента Петра Порошенко.