{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК начал проверку информации об избиении учителем первоклассников во Владимирской области

По мнению родителей школьников, педагог применял недозволительные методы воспитания во время урока

ТАСС, 7 марта. СК начал проверку по информации СМИ о фактах избиения детей педагогом школы №1 города Юрьев-Польского Владимирской области. Об этом в четверг сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

"По поручению и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета России по Владимирской области по информации СМИ, в которой сообщается о фактах избиения детей педагогом МБОУ города Юрьев-Польского "Школа №1", проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По заявлениям родителей первоклассников, во время урока педагог якобы применял недозволенные методы воспитания и обращения с детьми, что стало причиной психологического расстройства у школьников.

Как сообщает СК, и.о. руководителя следственного управления дал указание детально оценить ситуацию и обеспечить безопасность учеников школы.

Теги
РоссияВладимирская область
СМИ: в центре Эдинбурга провели эвакуацию из-за обнаружения подозрительной посылки
На месте работают саперы, отмечает The Independent
Читать полностью