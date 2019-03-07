СК начал проверку информации об избиении учителем первоклассников во Владимирской области

ТАСС, 7 марта. СК начал проверку по информации СМИ о фактах избиения детей педагогом школы №1 города Юрьев-Польского Владимирской области. Об этом в четверг сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

"По поручению и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета России по Владимирской области по информации СМИ, в которой сообщается о фактах избиения детей педагогом МБОУ города Юрьев-Польского "Школа №1", проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По заявлениям родителей первоклассников, во время урока педагог якобы применял недозволенные методы воспитания и обращения с детьми, что стало причиной психологического расстройства у школьников.

Как сообщает СК, и.о. руководителя следственного управления дал указание детально оценить ситуацию и обеспечить безопасность учеников школы.