Суд в Москве прекратил преследование болельщиков за экстремистские выкрики на матче

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы в четверг прекратил уголовное преследование четверых болельщиков футбольного клуба "Локомотив" по делу о выкрикивании экстремистских лозунгов на матче с албанской командой в 2015 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд переквалифицировал обвинения на ч. 1 ст. 282 УК РФ и в связи с изменениями в законодательстве прекратил уголовное преследование", - сказала собеседница агентства.

Четверо болельщиков клуба, двое из которых являлись лидерами неформальной группировки "Викинги", были задержаны в декабре 2016 года в Доме болельщиков "Локомотива" в рамках расследования уголовного дела, возбужденного осенью 2015 года по ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Дело было возбуждено после матча между "Локомотивом" и албанской командой "Скендербеу", во время которого российские болельщики скандировали кричалки экстремистского содержания в адрес албанцев. Согласно частичной декриминализации статьи 282 УК РФ, ее первая часть переводится в КоАП РФ - вместо уголовной наступает административная ответственность (если подобное правонарушение в течение года совершается повторно, сохраняется уголовная ответственность).

Матч Лиги Европы УЕФА между московским "Локомотивом" и командой "Скендербеу" из Албании состоялся 1 октября 2015 года на стадионе "Локомотив" в Москве и закончился со счетом 2:0 в пользу россиян.