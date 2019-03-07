Два руководителя электросетевой компании осуждены в Коми за махинации с энерготарифами

СЫКТЫВКАР, 7 марта. /ТАСС/. Суд в Коми вынес обвинительный приговор двум бывшим заместителям директора ООО "Республиканская сетевая компания" ("РСК"), которую курировал бывший зампредседателя правительства региона Константин Ромаданов - фигурант уголовного дела в отношении бывшего руководства региона. За махинации с энерготарифами бывшие топ-менеджеры приговорены к трем и двум с половиной годам колонии, указано в сообщении прокуратуры республики.

"Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении двоих бывших заместителей директора ООО "Республиканская сетевая компания" Сергея Комаровских и Ольги Машкиной. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями, повлекшее за собой тяжкие последствия"). Они взяты под стражу в зале судебного заседания после оглашения приговора", - говорится в сообщении прокуратуры.

Суд установил, что в 2011 году Комаровских и Машкина совместно с директором предприятия Олегом Осташовым и Константином Ромадановым договорились реализовать незаконную схему обогащения за счет необоснованного завышения тарифов на поставляемую потребителям электроэнергию при участии "РСК" и другой аффилированной с Ромадановым компанией - "Энерготрейд".

При участии топ-менеджеров с 2011 по 2015 год "РСК" и "Энерготрейд" закупали электрооборудование по завышенной цене у двух других аффилированных с ними и Ромадановым компаний. В дальнейшем документы о понесенных больших затратах подавались в Службу Коми по тарифам, на основании чего предприятию были завышены тарифы на поставляемую электроэнергию. Ущерб неопределенному кругу лиц - потребителям электроэнергии на территории Коми - оценен в 168 млн рублей.

Топ-менеджеры вину не признали. Суд приговорил Комаровских к трем годам колонии общего режима, Машкину - к двум с половиной годам. Обоим запрещено заниматься определенными видами деятельности на два года.

Бывший руководитель "Республиканской сетевой компании" Осташов заключил с прокурором республики досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и рассмотрено судом. Он осужден за злоупотребление полномочиями условно. Уголовное дело в отношении Ромаданова находится на рассмотрении.