Суд арестовал женщину, заказавшую убийство экс-замминистра ЖКХ Подмосковья

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Хамовнический районный суд Москвы арестовал на два месяца Елену Дудорову, обвиняемую в приготовлении заказного убийства бывшего заместителя министра ЖКХ Московской области Евгения Харитонова из-за долга перед ним в размере 50 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде в четверг.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в феврале у женщины возник преступный умысел, направленный на убийство по найму своего знакомого в связи с образовавшимся перед ним долга в размере 50 млн рублей. Для этого она попросила своего приятеля помочь ей найти киллера. После ее предложения мужчина обратился в правоохранительные органы.

Впоследствии обвиняемая познакомилась с предполагаемым исполнителем и договорилась о плате ему 3,5 млн рублей за исполнение убийства. 5 марта предполагаемый киллер сообщил заказчице, что совершил убийство, а в качестве доказательства предоставил инсценированные фотографии с изображением потерпевшего, после чего Дудорову задержали. В отношении 43-летней москвички возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к убийству по найму").

Дмитрий Харитонов работал в правительстве Московской области в 2000-е годы. В 2015 году он сам стал фигурантом уголовного дела - его обвинили в причастности к убийству бывшего депутата Липецкого госсовета Михаила Пахомова. Липецкий городской суд в том же году приговорил экс- чиновника к семи годам лишения свободы за это преступление, на свободу Харитонов вышел досрочно.