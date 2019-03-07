СМИ: в центре Эдинбурга провели эвакуацию из-за обнаружения подозрительной посылки

ЛОНДОН, 7 марта. /ТАСС/. Одна из центральных улиц Эдинбурга, Принсес-стрит, была частично перекрыта в четверг из-за подозрительной посылки, доставленной в один из магазинов. Об этом сообщила газета The Independent.

По ее информации из-за инцидента были эвакуированы люди из зданий и магазинов, расположенных на этой улице. Сейчас на месте обнаружения посылки работает команда саперов.

Как позже сообщили в полиции города, посылка не представляла опасности.

"Как выяснилось, в посылке находится одежда, она не представляет угрозы для населения. Оцепление, установленное в качестве меры предосторожности на время работы сотрудников взрывотехнической службы, снято", - отмечается в сообщении полиции Эдинбурга в Twitter.

Накануне в Эдинбурге полиция уничтожила контролируемым взрывом подозрительную посылку в студенческом городке Университета Глазго. Как позже было официально подтверждено, в той посылке находилось взрывное устройство, а сам инцидент был связан с теми, что произошли в Лондоне 5 марта.

Тогда утром конверты формата А4 с самодельными взрывными устройствами внутри были обнаружены на территории лондонских аэропортов Хитроу и Сити, а также на столичном вокзале Ватерлоо. Несмотря на то, что одно из устройств сработало, воспламенив конверт, никто не пострадал, и оба аэропорта, как и вокзал, продолжили работать в обычном режиме. В настоящий момент британские правоохранительные органы ведут расследование инцидентов совместно с полицией Ирландии, откуда предположительно были отправлены конверты.