Суд на Кубани депортировал еще двух граждан США за нарушения режима пребывания

НОВОРОССИЙСК, 7 марта. /ТАСС/. Двое граждан США, работавших на сельхозпредприятиях в Краснодарском крае, выдворены за пределы РФ за нарушение режима пребывания. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Ричард Кэлвин и Адам Шуп, работавшие на одном из сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края, признаны виновными по ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ"). Им назначено наказание в виде административного штрафа и административного выдворения за пределы РФ", - сказал собеседник агентства. При этом он отметил, что Кэлвин ранее проходил службу в ВМС США, а Шуп - в Корпусе морской пехоты США.

Официальным комментарием правоохранительных и судебных органов ТАСС пока не располагает.

Приморский районный суд Новороссийска 2 марта вынес решение в отношении еще двух граждан США, которых признали виновными в нарушении правил въезда и пребывания на территории РФ. Они находятся в центре временного пребывания иностранных граждан в городе Гулькевичи и дожидаются депортации. Предположительно, они состоят в религиозной организации мормонов.