Мамаев и Кокорин завершили ознакомление с материалами уголовного дела

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин, а также полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев - фигуранты уголовного дела о драках в центре Москвы - ознакомились со всеми материалами дела. Об этом в четверг сообщил ТАСС один из адвокатов Кокориных Андрей Ромашов.

"Сегодня мы и наши доверители закончили знакомиться с дополнительными материалами дела. В связи с тем, что мной дана подписка [о неразглашении], могу лишь сказать, что права на защиту всех обвиняемых полностью проигнорированы", - сказал адвокат, напомнив, что с основными материалами дела все обвиняемые и их защитники ознакомились на прошлой неделе. По словам Ромашова, в ближайшее время обвинительное заключение будет направлено для утверждения прокурором.

Адвокат пояснил, что в случае утверждения дело будет направлено по месту совершения преступления - в Пресненский суд Москвы, который в свою очередь в течение 14 дней обязан будет назначить предварительные слушания, в рамках которых суд может продлить срок ареста сразу на полгода.

Ранее сообщалось, что защита фигурантов дела заявила следствию итоговое ходатайство "на более чем 300 листах".