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Карантин объявили в Черекском районе Кабардино-Балкарии из-за АЧС

Вирус обнаружили у кабана, которого нашли в высокогорном урочище

НАЛЬЧИК, 7 марта. /ТАСС/. Карантин объявлен на части Черекского района Кабардино-Балкарии (КБР) в связи с африканской чумой свиней (АЧС). Соответствующее распоряжение опубликовано 7 марта на сайте главы региона.

Вирус обнаружен у павшего кабана, которого специалисты обнаружили в высокогорном урочище.

"В связи с выявлением генома вируса африканской чумы свиней у кабана, павшего на территории урочища Сырт-Тала в целях ликвидации очага АЧС установить ограничительные мероприятия (карантин) на инфицированном объекте - территории урочища Сырт-Тала, расположенного в Черекском районе", - говорится в документе.

Из этого района в период карантина запрещен вывоз охотничьих трофеев за пределы территории. Управлению ветеринарии КБР поручено совместно с местной администрацией Черекского района разработать и реализовать комплекс мер по ликвидации очага АЧС.

Карантин введен с 7 марта и будет действовать до принятия решения о его отмене.

Африканская чума свиней не представляет угрозы для человека, но смертельно опасна для этих животных. Вакцины от АЧС пока не существует, возможно только уничтожение свиней для предотвращения распространения инфекции.

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РоссияКабардино-Балкария
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