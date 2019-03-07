Приговор признанной виновной в США в похищении своих детей россиянке огласят 20 мая

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Федеральный окружной суд в штате Канзас 20 мая огласит приговор россиянке Богдане Осиповой (Мобли). Об этом сообщается в электронной базе данных суда.

Заседание состоится в городе Уичито (штат Канзас). Председательствовать будет судья Эрик Мелгрен. Как следует из размещенного в базе вердикта жюри присяжных, Осипова в среду была признана виновной по трем из пяти пунктов обвинения.

Осипова имеет два гражданства - РФ и США. У нее трое несовершеннолетних детей, в том числе двое младших - от брака с гражданином США Браеном Мобли. Власти США обвиняли Осипову в том, что, будучи беременной, в 2014 году она вывезла с американской территории в Россию их дочь без согласования с супругом. Младший общий ребенок Мобли и Осиповой появился на свет уже на территории РФ в 2014 году, после чего супруги развелись, а суд США принял решение, что обе девочки, которые также имеют два гражданства, должны жить со своим отцом.

Россиянка была задержана агентами ФБР в Уичито 28 сентября 2017 года, куда приехала, чтобы решить вопрос опеки над совместными с Мобли детьми. Она подала исковое заявление в семейный суд города, так как была не согласна с передачей 100% опеки над детьми отцу. Суд принял документы и назначил дату слушаний, однако через два дня женщину задержали сотрудники ФБР в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела.