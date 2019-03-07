Порошенко пообещал выбрать аудитора "Укроборонпрома" в течение двух месяцев

КИЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сделает все возможное, чтобы международный аудит концерна "Укроборонпром" начался как можно быстрее и пообещал выбрать аудитора за два месяца.

"Я буду прилагать максимум усилий, чтобы он начался как можно скорее. Сейчас правительство вместе с СНБО [Совет национальной безопасности и обороны] должны начать процедуру подбора аудитора. <...> Тендерные процедуры в начале должны занять месяца два, но я уверен, что он - аудит - должен быть завершен в этом году", - сказал глава украинского государства в четверг в интервью, которое транслировал телеканал "Украина".

По мнению Порошенко, аудитором оборонного концерна должна стать международная компания, имеющая соответствующий уровень доверия. "Было бы очень хорошо, если бы это была одна из компаний большой четверки или большой пятерки, которая имеет безупречную репутацию", - добавил он.

СНБО Украины 6 марта принял решение провести аудит и ревизию деятельности "Укроборонпрома" и предприятий - участников концерна с привлечением иностранных экспертов. По словам секретаря Совбеза Александра Турчинова, правительству поручено рассмотреть вопрос о создании центрального органа исполнительной власти для обеспечения реализации государственной военно-промышленной политики и управления объектами государственной собственности в соответствующей сфере.

Ранее посол США на Украине Мари Йованович заявляла, что правительство Украины должно "немедленно профинансировать" аудит "Укроборонпрома" в целях борьбы с коррупцией.