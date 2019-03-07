Александр Емельяненко оштрафован и лишен прав за отказ от медицинского освидетельствования

КИСЛОВОДСК /Ставропольский край/, 7 марта. /ТАСС/. Мировой суд в Кисловодске в четверг оштрафовал и лишил водительских прав на полтора года бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за отказ после ДТП пройти медицинское освидетельствование по требованию сотрудников полиции, передает корреспондент ТАСС.

"Мировой судья постановил признать Емельяненко виновным в совершении административного правонарушения... подвергнуть штрафу в 30 тыс. рублей с лишением права управления автомобилем на один год и шесть месяцев", - сказал судья.

Емельяненко, который был доставлен в суд, так как отбывает административный арест в 10 суток, не признал вину. Спортсмен заявил, что его не уведомили о составлении протокола, видеофиксации и других процессуальных моментах, а от прохождения медосвидетельствования он не отказывался. "Вину не признаю, ситуация была спровоцирована сотрудниками полиции, от медосвидетельствования я не отказывался", - сказал он. Адвокат просила прекратить дело за отсутствием события правонарушения.

Суд рассмотрел второе их трех административных дел Емельяненко - по ст. 12.26 КоАП ("Невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"). 2 марта суд поместил его под административный арест на 10 суток за неповиновение сотрудникам полиции после ДТП. Еще один протокол - по ст. 12.15 ("Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги") - пока не рассматривался.

Емельяненко был задержан 1 марта в состоянии опьянения в Кисловодске после ДТП. На требования сотрудников полиции предъявить документы на машину он ответил отказом, стал выражаться в адрес автоинспекторов нецензурной бранью, угрожал физической расправой, после чего начал движение по тротуару и попытался скрыться. Автомобиль нарушителя был блокирован, его самого задержали с применением наручников. Емельяненко признавал в суде 2 марта, что сел за руль нетрезвым, но заявил, что не оказывал сопротивления полицейским при задержании.

В мае 2015 года суд приговорил Емельяненко к 4,5 года заключения за совершение насильственных действий сексуального характера, в ноябре 2016 года он освободился условно-досрочно. На счету Емельяненко в ММА 28 побед, 7 поражений и 1 ничья.