В Челябинской области из-за отравления угарным газом погиб ребенок

ТАСС, 7 марта. Один ребенок погиб, еще трое пострадали в результате отравления угарным газом в частном жилом доме в Троицке Челябинской области. Об этом в четверг сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"Сегодня вечером в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Челябинской области поступило сообщение об отравлении угарным газом четырех детей в частном жилом доме в городе Троицке. В результате происшествия погибла малышка 2018 года рождения. Еще три девочки были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Родителей детей дома не было. В данный момент с ними работает психолог. По предварительной версии, причиной ЧП стала неисправность универсального газового отопительного прибора.

В ликвидации последствий аварии участвовали 32 человека и девять единиц техники, в том числе от МЧС - 15 человек и три единицы техники.