У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0

ГОНКОНГ/СЯНГАН/, 8 марта. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в пятницу в северной части острова Сулавеси. Об этом сообщила сейсмологическая служба обсерватории Гонконга.

Эпицентр подземных толчков находился в акватории Молуккского моря на расстоянии в 230 км восточнее города Манадо (население 452 тыс. жителей). Глубина залегания очага не приводится.

Данных о жертвах, разрушения, а также об угрозе цунами не поступало.

Индонезия окружена так называемым тихоокеанским огненным кольцом - цепью сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, протянувшихся от берегов Мексики до Новой Зеландии. Землетрясения происходят в этом регионе довольно часто.