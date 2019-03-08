СМИ: самолет из Колумбии не смог сесть в обесточенном аэропорту Каракаса

КАРАКАС, 8 марта. /ТАСС/. Самолет, вылетевший из Боготы, в четверг вечером не смог совершить посадку в оставшемся без электроснабжения аэропорту Майкетия, обслуживающем Каракас. Об этом сообщила на своем сайте газета El Nacional.

По ее данным, самолет, принадлежащее колумбийскому лоукостеру Wingo, вернулось в Боготу.

При этом на официальной странице венесуэльского аэропорта в Twitter указано, что воздушная гавань продолжает работу благодаря резервному источнику электроэнергии.

"Мы продолжаем обслуживать внутренние и международные рейсы благодаря недавней установке резервной станции электроснабжения", - говорится в сообщении.

В четверг многие районы Каракаса и более чем 20 штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм".

Представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Боливарианской Республики неоднократно заявляли, что аварии в профильной сфере вызваны нехваткой ресурсов для выполнения профилактического обслуживания сетей и подстанций, а не саботажем.