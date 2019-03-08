Пожарные ликвидировали открытое горение в магазине в Первоуральске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в городе Первоуральске Свердловской области, где площадь возгорания достигала 1,8 тыс. кв. м. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

Ранее сообщалось, что пожар возник в одноэтажном здании магазина, изначально площадь возгорания составляла 700 кв. м. Огонь быстро распространился на вплотную примыкающие к строению ветеринарную клинику и складские помещения. В 03:21 мск пожар был локализован, его общая площадь составила 1,8 тыс. кв. м.

"Около шести часов потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем на улице Ильича в Первоуральске. В 06:51 (04:51 мск) открытое горение было ликвидировано. Сейчас пожарные проводят проливку и разбор сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе в районе пожара выявлено не было. "Пострадавших в результате пожара нет", - добавили в главке.

Животных из ветеринарной клиники удалось спасти. "Сегодня ночью горело профилактическое отделение, пожар на нас перекинулся с соседних построек. В гостинице были животные, их вынесли вовремя, сейчас они в лечебном отделении под наблюдением врачей, с ними все в порядке", - говорится в сообщении ветеринарного центра, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте".