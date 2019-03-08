Грузовик с мигрантами перевернулся на юге Мексики, 25 человек погибли

МЕХИКО, 8 марта. /ТАСС/. Грузовик, перевозивший мигрантов из стран Центральной Америки, перевернулся в четверг вечером в штате Чьяпас на юге Мексики. В результате аварии погибли 25 человек, еще около 30 пострадали, сообщила генеральная прокуратура штата.

ДТП произошло в районе муниципалитета Сойяло. На обнародованных фотографиях с места происшествия видно, что машина перевернулась и упала в овраг глубиной не менее 10 м. Власти приступили к расследованию обстоятельств случившегося.

По данным правозащитных организаций, ежегодно порядка 400 тыс. жителей бедных центральноамериканских республик пытаются добраться до США через Мексику. На этом пути их подстерегает множество опасностей разного рода, нередко они становятся жертвами преступных группировок или торговцев людьми.