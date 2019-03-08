На Урале возбуждено уголовное дело после смерти ребенка из-за отравления газом

ЧЕЛЯБИНСК, 8 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после смерти восьмимесячного ребенка в частном жилом доме в городе Троицке Челябинской области. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Ранее сообщалось, что в результате отравления угарным газом в частном жилом доме в Троицке погиб младенец 2018 года рождения, еще три девочки пострадали и доставлены в медицинское учреждение. По предварительной версии, причиной ЧП стала неисправность универсального газового отопительного прибора, родителей детей в доме не было.

"В вечернее время 7 марта в одном из частных домов города Троицка обнаружено тело восьмимесячной девочки. Из дома в лечебное учреждение доставлены три девочки в возрасте от 9 до 11 лет, состояние которых врачи оценивают как стабильное. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам, преступления предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.