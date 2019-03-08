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Движение поездов на Калининской линии метро восстановлено после инцидента с пассажиром

Движение поездов было прервано на четырех станциях из-за падения пассажира под поезд на станции "Перово"

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Движение поездов московского метро на участке Калининской ветки от станции "Новокосино" до "Шоссе Энтузиастов" восстановлено после инцидента с пассажиром. Об этом столичная подземка сообщила в пятницу в Twitter.

"Движение поездов на Калининской линии от "Новокосино" до "Шоссе Энтузиастов" восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение поездов было прервано на четырех станциях Калининской линии московского метро из-за падения пассажира под поезд на станции "Перово".

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