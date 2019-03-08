СК предъявил обвинение двум задержанным за убийство следователя МВД Шишкиной

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение двум задержанным за убийство следователя МВД Евгении Шишкиной, которое было совершено в Подмосковье в октябре 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

"В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 7 мая 2019 года, в отношении несовершеннолетнего и Абдулазизова Абдулазиза", - сказала пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева. По ее словам, задержанные доставлены в суд, в ближайшее время состоится рассмотрение ходатайства следствия об избрании им меры пресечения.

Представитель суда добавила, что задержанные обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 295 ("Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия").

Ранее сообщалось, что в ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных СК РФ во взаимодействии ГУУР МВД России и ФСБ России, установлены и задержаны в Санкт-Петербурге двое подозреваемых в убийстве следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной в октябре 2018 года. По данным следствия, исполнителем преступления является Абдулазиз Абдулазизов, 2000 года рождения, а посредником - 17-летний житель Санкт-Петербурга.

10 октября 2018 года около семи утра неизвестный выстрелом в шею убил вышедшую из подъезда дома в поселке Архангельское старшего следователя по особо важным делам следственной части следственного управления УТ МВД по ЦФО Евгению Шишкину. В ходе расследования у следствия появились данные о том, что следователь убита, чтобы помешать расследованию уголовных дел, находящихся в ее производстве. По данным следствия, несколько месяцев назад неизвестные также подожгли личный автомобиль потерпевшей. По поручению главы СК Александра Бастрыкина дело было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

По данным СМИ, Шишкина вела резонансные дела, связанные с экономическими преступлениями и мошенничеством.