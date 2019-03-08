СМИ: истребитель разбился на северо-западе Индии

ТАСС, 8 марта. Истребитель МиГ-21 ВВС Индии потерпел в пятницу крушение в штате Раджастхан на северо-западе страны. Пилоту удалось успешно катапультироваться, сообщил телеканал NDTV.

Инцидент произошел вблизи города Биканер. По информации источников телеканала, после вылета с базы военно-воздушных сил у истребителя возникли неполадки с двигателем.

Причины происшествия выясняются. Согласно предварительным данным, МиГ-21 мог потерпеть крушение после столкновения с птицей.

В новость были внесны изменения (14:07 мск) - добавлена информация о возможной причине аварии.