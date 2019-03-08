СМИ: в Киеве на марше женщин произошла стычка между ультраправыми и полицией

КИЕВ, 8 марта. /ТАСС/. Представитель ультраправой организации задержан в ходе провокаций на Михайловской площади в центре украинской столицы, где феминистки проводят марш женщин. Об этом в пятницу сообщил украинский телеканал NewsOne.

Столкновения между ультраправыми и полицией произошли в тот момент, когда в центре Киева формировались колонны людей из нескольких тысяч человек для участия в марше, приуроченном к Международному женскому дню. Националисты пытались помешать феминисткам пройти по городу, так как не согласны с их лозунгами и настаивают на том, что в обществе должны главенствовать традиционные семейные ценности.

"Мы самостоятельно решим, где работать, как выглядеть, что одевать, рожать или нет, выходить замуж или нет, каким образом и где себя вести и прочее", - заявили организаторы мероприятия в Facebook.

Полиция попыталась оттеснить ультраправых, в том числе лидера партии "Братство" (организация запрещена в РФ) Дмитрия Корчинского. Его и еще несколько человек задержали, однако затем отпустили. В отделение полиции в итоге доставили одного из представителей ультраправых, сообщили журналисты. Официальной информации правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

После столкновений на площади участники Марша женщин начали свое движение организованными колоннами. Люди, преимущественно женщины, держат плакаты, смыслом которых является борьба за гендерное равенство. "Мы разного возраста, разных верований и социальных классов. Мы принадлежим к разным социальным группам, что делает нас уязвимыми к множественной дискриминации и насилию. Наши голоса должны быть услышаны, наши требования - удовлетворены, а наши права - должны быть равными", - заявили феминистки.

Полиция будет сопровождаать участников марша до завершения мероприятия во избежание новых провокаций.