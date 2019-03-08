Часть рейсов из главного аэропорта Венесуэлы отменили после отключения электроэнергии

КАРАКАС, 8 марта. /ТАСС/. Авиакомпания American Airlines отменила рейсы из Венесуэлы в Майами в пятницу на фоне отключения электроэнергии. Об этом ТАСС сообщили пассажиры, намеревавшиеся вылететь из Венесуэлы.

Ранее международный аэропорт Майкетии "Симон Боливар" сообщил, что продолжает работу благодаря резервной подстанции. При этом несколько пользователей в соцсетях распространяли фотографии, на которых были видны обесточенные залы аэропорта.

Сайт аэропорта Майкетии в настоящее время не работает, как и многие другие национальные интернет-страницы.

Каракас остается без света около 13 часов, информация об отсутствии электроэнергии поступает из других частей страны.

В четверг Каракас и 20 штатов Венесуэлы из 23 остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране.