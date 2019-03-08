С британского пилота сняты обвинения в непредумышленном убийстве 11 человек на авиашоу

ЛОНДОН, 8 марта. /ТАСС/. Центральный уголовный суд Великобритании - Олд Бэйли - снял в пятницу с пилота Эндрю Хилла обвинения в непредумышленном убийстве 11 человек во время авиашоу в 2015 году. Об этом сообщил телеканал Sky News.

22 августа 2015 года винтажный самолет Hawker Hunter, которым управлял Хилл, выполнял "мертвую петлю" во время авиашоу "Шорхэм" на одноименном аэродроме неподалеку от приморского курорта Брайтон. При завершении маневра самолет врезался в группу автомашин, следовавших по идущей вдоль аэродрома автодороге А27. В "огненном шаре", возникшем в результате этого столкновения, погибли 11 человек и еще 16 пострадали.

Сам пилот остался жив, будучи выброшенным из самолета в бессознательном состоянии в придорожные кусты. После инцидента он долгое время находился в критическом состоянии, но в итоге выжил.

Сторона обвинения настаивала на том, что Хилл допустил фатальную небрежность при выполнении маневра, не набрав нужной скорости и начав входить в петлю на слишком малой высоте. Но сам 54-летний пилот заявил, что ничего не помнит, так как испытал нарушения когнитивных функций в условиях кислородного голодания при вероятной перегрузке. Суд внял доводам Хилла и признал его невиновным. Несмотря на это, пилот принес семьям погибших свои извинения за то, что его действия привели к трагическому исходу.

Данный инцидент явился вторым по количеству унесенных жизней трагедий в истории британских авиашоу после катастрофы на аэродроме Фарнборо в 1952 году, когда в результате падения на зрителей взорвавшегося в воздухе реактивного истребителя погиб 31 человек, включая двух пилотов.