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Пожарные ликвидировали крупное возгорание на складе в Краснодаре

В ликвидации возгорания участвовали 41 человек

КРАСНОДАР, 8 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в складском помещении на улице Московской в Краснодаре, площадь пожара составляла 300 кв. м, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Ранее сообщалось, что в 12:36 мск на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в складском помещении на улице Московской. Площадь возгорания составляла 100 кв. м, затем она увеличилась до 300 кв. м, горело складское помещение.

"Пожар был ликвидирован на площади 300 кв. м", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что самостоятельно эвакуировались четыре человека, погибших и пострадавших нет.

В ликвидации пожара были задействованы 41 человек личного состава и 13 единиц техники.

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