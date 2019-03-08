Сигнал о пожаре стал причиной эвакуации в ТЦ "Мега" в подмосковных Химках

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Эвакуация из торгового центра "Мега" в подмосковных Химках проводилась из-за ложного срабатывания противопожарной сигнализации. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"По уточненным данным, в здании на втором этаже произошло ложное срабатывание противопожарной сигнализации. В целях безопасности людей из торгового центра вывели, больше тысячи человек", - сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что ТЦ эвакуируют из-за анонимного звонка о "минировании". Как передает корреспондент ТАСС, объявление об эвакуации прозвучало по громкой связи.

Сейчас торговый центр возобновил работу. Охрана начала пускать всех в здание торгового центра. Все посетители спокойно проходят внутрь. Никаких дополнительных сообщений по громкой связи нет.

В том же здании торгового центра находится магазин ИКЕА, его работа не прерывалась эвакуацией.