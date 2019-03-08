Суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве следователя МВД Шишкиной

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал до 7 мая Абдулазиза Абдулазизова, обвиняемого в убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной, которое было совершено в Подмосковье в октябре прошлого года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство следователя и избрать меру пресечения Абдулазизову в виде содержания под стражей до 7 мая", - сказала судья Елена Ленская.

Ходатайство следователя рассматривалось в закрытом режиме, представителей СМИ пустили только на оглашение решения.

О закрытии заседания просил прокурор. "С учетом расследуемых событий и с учетом активной стадии расследования, прошу рассмотреть ходатайство следователя в закрытом режиме", - сказал прокурор. Все стороны поддержали данное ходатайство.

Старший следователь по особо важным делам следственной части следственного управления УТ МВД по ЦФО Евгения Шишкина была убита 10 октября 2018 года в подмосковном поселке Архангельское. В ходе расследования у следствия появились данные о том, что следователь убита, чтобы помешать расследованию уголовных дел, находящихся в ее производстве.

7 марта этого года в Санкт-Петербурге по подозрению в совершении убийства были задержаны Абдулазиз Абдулазизов, 2000 года рождения, и 17-летний житель Санкт-Петербурга. Им было предъявлено обвинение по ст. 295 ("Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия") УК РФ. По данным следствия, исполнителем преступления является Абдулазизов, а посредником - 17-летний молодой человек.