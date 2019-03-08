В Каракасе нет света, воды и телефонной связи

КАРАКАС, 8 марта. /ТАСС/. Отключение электричества привело к серьезным проблемам с водоснабжением и телефонной связью в Каракасе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Столица Венесуэлы регулярно испытывает перебои с электричеством, поэтому большинство общественных зданий имеют собственные источники питания, которые обеспечивают базовое освещение и водоснабжение. Однако основная часть жилого сектора запасных источников электричества лишена. Как сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС жители различных районов Каракаса, у многих в квартирах отсутствует вода.

С вечера четверга не работает метро.

Плохо функционирует также сотовая телефонная связь из-за того, что в результате отключения электричества перестали работать многие передающие сигнал вышки. До многих людей в последние часы невозможно дозвониться, резко ухудшилось качество работы интернета, многие национальные сайты не открываются. Не работают также некоторые местные телеканалы, хотя государственное телевидение Венесуэлы продолжает вещание.

По словам жителей Каракаса, с которыми удалось побеседовать корреспонденту ТАСС, утром в пятницу на улицах города можно было заметить людей, выражавших недовольство действиями властей в ситуации с отключением электричества. Некоторые из них вышли на улицы с кастрюлями и били в них ложками, чтобы привлечь внимание.