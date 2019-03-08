Источник: экс-замглавы Росгеологии Горринга задержали по делу о мошенничестве

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали бывшего первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Горринг задержан по подозрению в мошенничестве, уголовное дело возбуждалось в 2011 году", - сказал источник.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.

В конце января Росгеология стала эпицентром скандала вокруг первого заместителя генерального директора холдинга Руслана Горринга. В сети появился видеоролик, где он общается с пользователями онлайн-игры, часто используя ненормативную лексику. Кроме того, он отчитывает одну из сотрудниц за то, что та якобы мало доносила на других, и намекал на неделовые отношения с сотрудницами компании.

После появления видео Горринг был уволен, генеральный директор холдинга Роман Панов получил выговор, а Минприроды пообещало провести проверку всей финансово-хозяйственной деятельности холдинга.