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Скандал вокруг топ-менеджера Росгеологии

Источник: экс-замглавы Росгеологии Горринга задержали по делу о мошенничестве

Оно возбуждалось еще в 2011 году, отметил собеседник ТАСС
Руслан Горринг Пресс-служба АО "Росгеология"
Описание
Руслан Горринг
© Пресс-служба АО "Росгеология"

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали бывшего первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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"Горринг задержан по подозрению в мошенничестве, уголовное дело возбуждалось в 2011 году", - сказал источник.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.

В конце января Росгеология стала эпицентром скандала вокруг первого заместителя генерального директора холдинга Руслана Горринга. В сети появился видеоролик, где он общается с пользователями онлайн-игры, часто используя ненормативную лексику. Кроме того, он отчитывает одну из сотрудниц за то, что та якобы мало доносила на других, и намекал на неделовые отношения с сотрудницами компании.

После появления видео Горринг был уволен, генеральный директор холдинга Роман Панов получил выговор, а Минприроды пообещало провести проверку всей финансово-хозяйственной деятельности холдинга.

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Скандал вокруг топ-менеджера Росгеологии
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