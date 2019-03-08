{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Скандал вокруг топ-менеджера Росгеологии
Обновлено 

СК подтвердил задержание экс-замглавы Росгеологии Горринга

Сейчас его доставляют для допроса в качестве подозреваемого по делу о мошенничестве в особо крупном размере
Описание
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Задержанного бывшего первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга везут на допрос к следователю в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

На эту тему

"В результате тесного взаимодействия следователей ГСУ СК России по Московской области с оперативными сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области, а также ГУ МВД России по Московской области в столичном аэропорту Внуково задержан бывший первый замдиректора Росгеологии Руслан Горринг", - сказала Врадий.

Сейчас его доставляют к следователю ГСУ СК России по Московской области для допроса в качестве подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Ранее о задержании Горринга сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. По данным источника, дело было возбуждено в 2011 году.

В конце января Росгеология стала эпицентром скандала вокруг первого заместителя генерального директора холдинга Руслана Горринга. В сети появился видеоролик, где он общается с пользователями онлайн-игры, часто используя ненормативную лексику. Кроме того, он отчитывает одну из сотрудниц за то, что та якобы мало доносила на других, и намекал на неделовые отношения с сотрудницами компании.

После появления видео Горринг был уволен, генеральный директор холдинга Роман Панов получил выговор, а Минприроды пообещало провести проверку всей финансово-хозяйственной деятельности холдинга.

Теги
РоссияСкандал вокруг топ-менеджера Росгеологии
Ребенок получил травму головы из-за падения сосульки с крыши в Татарстане
Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести
Читать полностью