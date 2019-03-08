СК подтвердил задержание экс-замглавы Росгеологии Горринга

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Задержанного бывшего первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга везут на допрос к следователю в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"В результате тесного взаимодействия следователей ГСУ СК России по Московской области с оперативными сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области, а также ГУ МВД России по Московской области в столичном аэропорту Внуково задержан бывший первый замдиректора Росгеологии Руслан Горринг", - сказала Врадий.

Сейчас его доставляют к следователю ГСУ СК России по Московской области для допроса в качестве подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Ранее о задержании Горринга сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. По данным источника, дело было возбуждено в 2011 году.

В конце января Росгеология стала эпицентром скандала вокруг первого заместителя генерального директора холдинга Руслана Горринга. В сети появился видеоролик, где он общается с пользователями онлайн-игры, часто используя ненормативную лексику. Кроме того, он отчитывает одну из сотрудниц за то, что та якобы мало доносила на других, и намекал на неделовые отношения с сотрудницами компании.

После появления видео Горринг был уволен, генеральный директор холдинга Роман Панов получил выговор, а Минприроды пообещало провести проверку всей финансово-хозяйственной деятельности холдинга.