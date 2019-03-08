AP: в США информатора WikiLeaks Мэннинг взяли под стражу из-за отказа от дачи показаний

ТАСС, 8 марта. Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг (в прошлом - Брэдли Мэннинг) была заключена под стражу после того, как отказалась давать показания перед присяжными в суде города Александрия (штат Вирджиния) по делу о деятельности WikiLeaks. Об этом в пятницу сообщает агентство Associated Press.

Согласно его информации, причиной отказа от дачи показаний стала неуверенность Мэннинг в конфиденциальности судебного процесса, проводимого жюри присяжных заседателей. Кроме того, по словам информатора WikiLeaks, она уже рассказала все, о чем ей было известно перед военным трибуналом.

Отмечается, что адвокаты просили суд оставить Мэннинг под домашним арестом по состоянию ее здоровья, однако судья Клод Хилтон отклонила запрос. "Мэннинг останется под стражей до тех пор, пока не даст показания, либо до окончания работы большого жюри", - заключила Хилтон.

Брэдли Мэннинг, имевший звание рядового первого класса сухопутных войск, был арестован на военной базе США в Кувейте в 2010 году за то, что передал WikiLeaks более 700 тыс. военных и дипломатических документов, а также видеофайлы, касающиеся военной операции США в Ираке. Это стало самой крупной на тот момент утечкой секретной информации в американской истории.

В августе 2013 года военный суд на базе Форт-Мид в штате Мэриленд приговорил Мэннинга к 35 годам лишения свободы. В том же году он заявил о намерении сменить пол и попросил называть его женским именем Челси. В феврале 2015 года начальник военной тюрьмы Форт-Ливенуорт полковник Эрика Нельсон официально разрешила заключенному начать гормональную терапию с целью смены пола. 17 января 2017 года администрация экс-президента США Барака Обамы объявила о смягчении наказания информатору WikiLeaks, которая в мае вышла на свободу.