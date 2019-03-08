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Ребенок получил травму головы из-за падения сосульки с крыши в Татарстане

Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести

ТАСС, 8 марта. Ребенок госпитализирован с травмой головы из-за падения наледи в Набережных Челнах (Татарстан). Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального минздрава.

"Упала сосулька на голову мальчика 2011 года рождения, он доставлен в больницу скорой медицинской помощи, состояние средней степени тяжести", - сообщил пресс-секретарь ведомства.

По словам бригады, выехавшей на вызов, дети играли во дворе, сбивая ледяные сосульки с теплицы.

После инцидента прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил провести проверку. "Прокурор поручил проверить данную информацию на предмет соблюдения требований законодательства о предотвращении чрезвычайных ситуаций и защите населения от снежных и ледовых сходов с крыш", - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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