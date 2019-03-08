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Два человека погибли в ДТП с мотоциклом на Кубани

В настоящее время проводится проверка

КРАСНОДАР, 8 марта. /ТАСС/. Водитель мотоцикла и его 12-летний пассажир погибли в ДТП с легковушкой в Краснодарском крае, сообщала в пятницу пресс-служба ГУ МВД по региону.

"В Белореченском районе в станице Рязанской на 30 км автодороги "п. Мирный - ст. Бжедуховская - х. Беляевский" 65-летний водитель автомобиля ВАЗ-21043 допустил столкновение с движущимся в попутном направлении мотоциклом Suzuki под управлением 25-летнего мужчины. В результате происшествия водитель и 12-летний пассажир мотоцикла от полученных травм скончались на месте", - говорится в сообщении.

Авария произошла накануне вечером, в настоящее время по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

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РоссияКраснодарский край
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