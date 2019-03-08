Пропавший в Египте студент из Ингушетии может находиться в тюрьме Каира

МАГАС, 8 марта. /ТАСС/. Пропавший в Египте в августе 2018 года студент из Ингушетии, предположительно, находится в тюрьме Каира, сообщил ТАСС уполномоченный по правам человека в республике Джамбулат Оздоев.

Ранее сообщалось, что в августе 2018 года в Каире были задержаны граждане России, которые хотели получить в Египте религиозное образование. Позднее некоторых из них отпустили, однако судьба пятерых уроженцев Ингушетии оставалась неизвестной. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 2 февраля сообщил, что четверо из пяти задержанных переведены в тюрьму Каира.

"Я направил запросы федеральному уполномоченному по правам человека, в посольство России в Египте о поиске пяти студентов из Ингушетии, которые пропали в Египте. Мне пришел ответ от федерального уполномоченного по правам человека, что эти студенты находятся в пенитенциарном учреждении Каира, но количество в ответе не указывалось. Но я думаю, что и пятый пропавший находится также в тюрьме Египта", - сказал Оздоев.

По его словам, в ответе на запрос также значилось, что федеральным омбудсменом проводится работа по выяснению всех причин задержания студентов из Ингушетии.

Ранее глава региона сообщал ТАСС, что пятый пропавший, некий Дугиев, мог оказаться вербовщиком, под влияние которого попали не только задержанные студенты из Ингушетии, но и выходцы из других регионов России. Между тем в консульском отделе посольства РФ в Каире предполагают, что этот человек также может находиться в тюрьме, однако говорить о его роли в этом деле пока рано. Более того, есть еще и шестой фигурант - имеющая гражданство РФ женщина, мать пятерых детей, которая также задержана и находится под следствием.

Как сообщали ТАСС родители задержанных студентов, ими нанят местный адвокат, который на данный момент занимается сбором всей необходимой информации для построения защиты. Они отметили, что никаких обвинений их детям еще не предъявлено, но срок задержания продлен до 10 апреля. Также в консульском отделе посольства РФ в Каире сообщили, что не могут утверждать, выдвинуты ли против студентов четкие обвинения.