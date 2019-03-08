В обесточенном городе в Венесуэле за день в больнице умерли 15 детей

КАРАКАС, 9 марта. /ТАСС/. Не менее 15 детей умерли в пятницу в больнице городе Матурин в штате Монагас (Венесуэла), который остался без электричества из-за аварии, как и большая часть страны. Такую информацию обнародовала в своем Twitter депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) от этого региона Мария Эрнандес дель Кастильо.

"В морге (центральной больницы - прим. ТАСС) нам сказали, что сегодня умерли 15 детей", - написала депутат. По ее словам, в главном медицинском учреждении города с населением более 0,5 млн человек сложилась критическая ситуация, поскольку там нет собственных электрических генераторов. Она подчеркнула, что медицинский персонал продолжает делать все возможное, чтобы спасать жизни пациентов.

В четверг Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС им. Симона Боливара, крупнейшей в стране. Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдеп отверг эти обвинения.

Представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Венесуэлы неоднократно заявляли, что аварии в профильной сфере вызваны нехваткой ресурсов для выполнения профилактического обслуживания сетей и подстанций, а не диверсиями.