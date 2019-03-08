Венесуэла задействует армию для защиты систем электроснабжения

КАРАКАС, 9 марта. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы привлечет армию к обеспечению безопасности систем электроснабжения. Об этом сообщил в пятницу министр обороны Боливарианской Республики Владимир Падрино Лопес.

"Национальные боливарианские вооруженные силы будут участвовать в специальном плане по поддержке и защите национальной системы электроснабжения, следуя указаниям президента Николаса Мадуро", - приводит высказывание главы военного ведомства Twitter пресс-службы главы южноамериканского государства. По словам Лопеса, все "органы безопасности, экстренные службы и комплексная система обороны развернуты для защиты населения по всей стране". Министр добавил, что число патрулей на всей территории Венесуэлы будет увеличено, чтобы "обеспечить безопасность и мир" для населения.

В четверг Каракас и большинство штатов южноамериканской страны остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС им. Симона Боливара, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдеп США отверг эти обвинения.

Представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Венесуэлы неоднократно заявляли, что аварии в профильной сфере вызваны нехваткой ресурсов для выполнения профилактического обслуживания сетей и подстанций, а не диверсиями.