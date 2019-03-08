В Каракасе восстанавливается энергоснабжение

КАРАКАС, 9 марта. /ТАСС/. Восстановление энергоснабжения в Каракасе продолжается после его отсутствия в течение примерно суток. С наступлением темноты заработала значительная часть системы уличного освещения, сообщает корреспондент ТАСС.

Ранее подача электричества была частично восстановлена прежде всего в районах восточной части города. Начали работать некоторые светофоры, фонари в тоннелях, освещение в магазинах. Однако с наступлением сумерек стало очевидно, что электроснабжение возобновлено не полностью. Хотя вновь появилось уличное освещение, окна многих домов остаются темными.

В Каракасе продолжают ощущаться серьезные проблемы с мобильной связью и интернетом. В соцсетях распространяется информация о том, где можно зарядить телефон или поймать сигнал сети. У заправок сохраняются очереди. По сообщениям некоторых жителей, свет в квартирах включался днем на 15-20 минут, а затем пропадал снова.

В четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствовало практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.

Сейчас электроснабжение в отдельных районах Каракаса восстановлено. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдепартамент отверг эти обвинения.