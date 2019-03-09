Власти Венесуэлы завили, что кибератака стала причиной проблем с электричеством

КАРАКАС, 9 марта. /ТАСС/. Отключение электроэнергии практически по всей территории Венесуэлы произошло из-за кибератаки. Об этом заявил министр связи и информации Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения Венесуэлы .

"Была совершена кибератака, направленная на автоматическую систему контроля гидроэлетростанции "Гури", - сказал он. - В ответ на атаку работа ГЭС была остановлена, что привело к прекращению энергоснабжения".

По словам Родригеса, атака на энергосистему Венесуэлы могла осуществляться из США.

Венесуэла передаст жалобу верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет. "Делегация управления Верховного комиссара ООН по правам человека посетит в ближайшее время Венесуэлу, - сказал он. - Мы передадим ей соответствующую жалобу, чтобы обеспечить уважение прав человека в нашей стране".

В четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствовало практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.

Сейчас электроснабжение в отдельных районах Каракаса восстановлено. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдепартамент отверг эти обвинения.