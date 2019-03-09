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Прокуратура Якутии проводит проверку из-за гибели ребенка от упавшего с крыши снега

По данным следствия, мальчик упал с крыши одноэтажного заброшенного дома, после чего на него сошла большая масса снега

ТАСС, 9 марта. Прокуратура Алданского района Республики Саха (Якутия) начала проверку по факту смерти ребенка, которого придавило снегом с крыши, сообщается на сайте региональной прокуратуры в субботу.

"Прокуратура Алданского района организовала проверку по факту гибели ребенка в результате схода снега с крыши четырехквартирного одноэтажного дома, расположенного в поселке Нижний Куранах Алданского района. В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц при исполнении требований федерального законодательства регулирующего вопросы обеспечения надлежащего содержания жилищного фонда", - говорится в сообщении.

Ранее проверку начал и Следственный комитет РФ. Как предварительно установили следователи, 7 марта 2019 года мальчик, проживающий с родителями в поселке Нижний Куранах, ушел из дома на прогулку. Находясь на крыше одноэтажного заброшенного дома, ребенок упал с нее на землю, после чего на него с крыши сошла большая масса снега. Мальчик погиб на месте.

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