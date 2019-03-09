В Москве произошла массовая драка с применением оружия

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Массовая драка произошла в ночь на субботу на Белореченской улице в Москве, в результате пострадали несколько человек. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Драка произошла в ночь на 9 марта по адресу: ул. Белореченская, д. 6. Ее участники применяли друг против друга ножи и травматическое оружие. Сейчас полиция выясняет причины конфликта и точное число его участников. В драке пострадали несколько человек", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе столичного главка полиции ТАСС подтвердили факт причинения ранений нескольким людям на Белореченской улице. "Один мужчина 1968 года рождения был дважды ранен из огнестрельного оружия в живот. Еще три человека получили ножевые ранения. Все они госпитализированы", - пояснили в полиции.

По данному факту начата доследственная проверка.