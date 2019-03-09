Драка со стрельбой произошла в кафе в Подмосковье

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Конфликт, переросший в драку со стрельбой, произошел в ночь на субботу в одном из кафе Домодедовского района, в результате пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Инцидент произошел в кафе в деревне Шебанцево Домодедовского района в ночь на субботу. В результате огнестрельные ранения получили три человека. Мужчина, который стрелял в них, установлен. Ведется доследственная проверка", - сказали в полиции.

Источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что в пострадавших стрелял хозяин заведения.

"Между ним и компанией, которая отмечала 8 марта, произошла ссора. Ее следствием стала драка со стрельбой", - заключил собеседник агентства.