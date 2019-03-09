Дамбу на Финском заливе в Петербурге закрыли из-за угрозы наводнения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Дамбу на Финском заливе в Санкт-Петербурге закрыли из-за угрозы наводнения. Как сообщила пресс-служба комплекса защитных сооружений города, ожидается, что в субботу уровень воды в акватории Невской губы может подняться на 1,8 м.

"Для предотвращения угрозы наводнения в Санкт-Петербурге 9 марта 2019 года задействован комплекс защитных сооружений (дамба - прим. ТАСС) <...> Максимальный подъем уровня воды в акватории Невской губы ожидается 09.03.2019 в 13:00 мск, по прогнозу - плюс 181 см", - говорится в сообщении.

Отмечается, что створки дамбы начали закрывать около 6:00 мск.

Из-за закрытия дамбы, временно приостановлено движение судов по Кронштадтскому фарватеру. По данным портала Marinetraffic.com, по состоянию на 10:00 мск, возможности входа в Большой порт Санкт-Петербурга около дамбы ожидают более десяти судов.

По данным городского управления МЧС, в субботу в Петербурге ожидается усиление ветра. Ведомство также предупреждает о том, что из-за погодных условий может интенсивно разрушаться лед в акватории Невы, и призывает любителей подледного лова воздержаться от выхода на водоемы.

Комплекс защитных сооружений Петербурга - дамба на Финском заливе длиной более 20 км. Она предназначена для регулирования уровня воды в акватории Невской губы. По дамбе также проходит автомобильная дорога до Кронштадта.