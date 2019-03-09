Источник: СК просит арестовать экс-замглавы Росгеологии Горринга

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Следствие в субботу ходатайствует об аресте бывшего первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга, задержанного по уголовному делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.

"В субботу следствие вышло в суд с ходатайством о заключении под стражу Руслана Горринга", - сказал собеседник агентства.

В пятницу представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила ТАСС, что Горринг был задержан в столичном аэропорту Внуково. После задержания Горринг был допрошен в качестве подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере. По данным источника, дело было возбуждено в 2011 году.

В конце января Росгеология стала эпицентром скандала вокруг Горринга, когда в сети появился видеоролик, где он общается с пользователями онлайн-игры, часто используя ненормативную лексику. Кроме того, Горринг отчитывает одну из сотрудниц за то, что та якобы мало доносила на других, и намекал на неделовые отношения с сотрудницами компании.

После появления видео Горринг был уволен, генеральный директор холдинга Роман Панов получил выговор, а Минприроды пообещало провести проверку всей финансово-хозяйственной деятельности холдинга.