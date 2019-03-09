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В Коломне при пожаре в жилом доме пострадали пять человек

Их госпитализировали

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате пожара в жилом доме в Коломне в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

"Возгорание возникло в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. В результате пожара один человек получил ожоги, еще четверо отравились продуктами горения", - сказал собеседник агентства. По его словам, все пострадавшие госпитализированы.

Открытое горение в жилом доме ликвидировано. Пожарные спасли 16 человек по выдвижным пожарным лестницам.

Причины возгорания устанавливаются.

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