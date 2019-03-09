В Праге три человека получили ранения в результате стрельбы

ПРАГА, 9 марта. /ТАСС/. Три человека получили ранения в результате произошедшей в ночь на субботу стрельбы в 10-м районе Праги. Об этом сообщил журналистам представитель службы скорой медицинской помощи чешской столицы Ондржей Франэк.

"Стрельба произошла в ночь на субботу близ одного из ресторанов в 10-м пражском районе, - отметил он. - Находящийся в алкогольном опьянении мужчина открыл огонь из дробовика. Он выстрелил в окно ресторана, в результате чего ранения получили три человека".

Нападавший задержан полицией. Преступление, согласно Ондржею Франэку, было совершено на бытовой почве.

Ранее полиция информировала о стрельбе в пражской больнице "На Виноградах", произошедшей в ночь на субботу. Один из пациентов, госпитализированных в отделении гематологии, открыл огонь в больничной палате. Были ранены двое больных, один из которых находится в критическом состоянии.