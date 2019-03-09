Приморское шоссе в Петербурге перекрыли из-за массового ДТП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Приморское шоссе в Санкт-Петербурге перекрыли в субботу из-за массового ДТП с участием около десяти автомобилей, сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по городу и Ленинградской области.

"Приморское шоссе в сторону Санкт-Петербурга - движение перекрыто, произошло столкновение около десяти машин", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем также отмечается, что столкновение произошло в районе железнодорожной платформы Горская. "По данному факту проводится проверка", - отметили в ГИБДД. Информации о погибших и пострадавших в результате инцидента в ведомстве не предоставили.

В Петербурге в субботу - сильный снегопад и порывистый ветер со скоростью до 20 м/с. Очевидцы в социальных сетях сообщают о других массовых ДТП и поваленных ветром деревьях.

Из-за непогоды, как сообщалось ранее, в городе был закрыт аэропорт и створки дамбы на Финском заливе из-за угрозы наводнения.