Дамбу на Финском заливе Петербурга открыли после угрозы наводнения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Комплекс защитных сооружений на Финском заливе в Санкт-Петербурге, закрытый ранее из-за возможного повышения уровне воды в Неве, открыли после снятия угрозы наводнения, сообщили в субботу в дирекции комплекса.

"По состоянию на 13:00 мск 9 марта 2019 года угроза морского нагонного наводнения миновала. Плавучий затвор судопропускного сооружения С-1 начал движение на открытие в 13:00 мск", - говорится в сообщении.

По данным дирекции, к настоящему моменту движение по Кронштадскому судовому фарватеру восстановлено.

Как сообщалось ранее, дамбу в Петербурге закрыли в субботу утром из-за угрозы наводнения - ожидалось, что уровень воды поднимется на 1,8 м. По данным мониторинга уровня воды, он достиг 1,6 м и потом пошел на спад.

Комплекс защитных сооружений Петербурга - дамба на Финском заливе длиной более 20 км. Она предназначена для регулирования уровня воды в акватории Невской губы. По дамбе также проходит автомобильная дорога до Кронштадта.