Экс-замглавы Росгеологии Горринг доставлен в суд для избрания меры пресечения

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Бывший первый заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг, задержанный в пятницу по уголовному делу о мошенничестве, доставлен в Домодедовский городской суд Московской области, где будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. Как сообщили ТАСС в суде, следствие просит арестовать экс-чиновника.

"Горринг доставлен в суд. Следствие просит избрать для него меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства, уточнив, что судебное заседание состоится в ближайшее время.

По данным Главного следственного управления СК по Московской области, Горринг был задержан в столичном аэропорту Внуково. После задержания он был допрошен в качестве подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере. По данным источника, дело было возбуждено в 2011 году.

В конце января Росгеология стала эпицентром скандала вокруг Горринга, когда в сети появился видеоролик, где он общается с пользователями онлайн-игры, часто используя ненормативную лексику. Кроме того, Горринг отчитывает одну из сотрудниц за то, что та якобы мало доносила на других, и намекал на неделовые отношения с сотрудницами компании. После появления видео Горринг был уволен, генеральный директор холдинга Роман Панов получил выговор, а Минприроды пообещало провести проверку всей финансово-хозяйственной деятельности холдинга.